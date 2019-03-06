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«Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2»

18:33, 06.03.2019
«Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2»
Фото: gazprom.ru

Компания «Газпром» построила уже треть газопровода «Северный поток — 2».

На данный момент в Балтийском море уложено 818 км труб, говорится в сообщении компании по итогам встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и председателя правления австрийской OMV Райнера Зеле.

Отмечается, что работы идут в соответствии с графиком.

Ранее американское издание The American Interest сообщило, что Евросоюз положил конец проекту строительства «Северного потока — 2».

ПромышленностьЭнергетика
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