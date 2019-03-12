В Татарстане директора ООО «Управление» подозревают в мошенничестве, вменяется проведение фиктивного аукциона

В отношении директора и учредителя ООО «Управление» Рафаэля Габдрахманова следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», сообщается на официальном портале СУ СК РФ по РТ.

Также в отношении неустановленных лиц администрации Балтасинского района возбуждено уголовное дело по статье «Превышение служебных полномочий». По версии следствия, Габдрахманов и другие неустановленные лица в рамках конкурсного производства провели фиктивный аукцион по продаже имущества должника, незаконно продав ООО «Управление» ремонтную мастерскую за 356 тысяч рублей, хотя ее предполагаемая рыночная стоимость — 6,7 млн рублей. Кроме того, в рамках фиктивного аукциона были проданы объекты коммунального хозяйства, которые не являлись собственностью должника.

Напомним, ранее «Реальное время» писало подробнее о предыстории этого дела.