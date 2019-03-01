История с гигантскими вентиляторами в Сибае дошла до испанской прессы

Фото: Ильдар Мамбеткулов

Испанская газета El País написала о способах борьбы со смогом в башкирском Сибае. Особенно европейских журналистов привлекли гигантские вентиляторы на краю карьера.

«Ситуация настолько серьезная, что местные власти, не только раздали маски, но и установили гигантские вентиляторы, чтобы попытаться отогнать «грязный» воздух, который накрывает город», — пишет издание.

Газета также подчеркивает, что местные власти отрицают вредное воздействие диоксида серы. При этом упоминаются и жалобы сибайцев на здоровье.

Заметка вышла еще во вторник, 26 февраля. Однако в Башкирии заметили ее именно сегодня.