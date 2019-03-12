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Трамп хочет потратить $660 млн на борьбу с Россией

18:57, 12.03.2019 1
Трамп хочет потратить $660 млн на борьбу с Россией
Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп подготовил проект бюджета на 2020 год на рекордную сумму — $4,75 трлн, сообщает Russian.rt.

Американский лидер предлагает увеличить военные расходы, а также выделить $660 млн на противодействие «российскому вредоносному влиянию и дезинформации».

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и его помощники разработали формулу оплаты размещения американских войск в странах-союзниках. Как сообщает The Washington Post, формула называется «стоимость плюс 50 процентов». По ней союзники должны будут оплатить все расходы по нахождению военных США на их территории плюс еще половину от суммы. В итоге это может привести к увеличению нынешней платы в пять раз.

ЭкономикаФинансыОбществоВласть
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комментарии

  • Анонимно 12 марта
    У нас у мэра денег больше.
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