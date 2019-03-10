Трамп увеличит плату за размещение американских войск в пять раз

Президент США Дональд Трамп и его помощники разработали формулу оплаты размещения американских войск в странах-союзниках.

Как сообщает The Washington Post формула называется «стоимость плюс 50 процентов». По ней союзники должны будут оплатить все расходы по нахождению военных США на их территории, плюс еще половину от суммы. В итоге это может привести к увеличению нынешней платы в пять раз.

Газета пишет, что слухи о новой формуле уже потрясли властей Германии, Южной Кореи и Японии, где размещены тысячи американских военных.

Ранее сообщалось, что Трамп предложит увеличить оборонный бюджет на 4,7 процента. Белый дом запросит для Пентагона $750 млрд на 2020 год.