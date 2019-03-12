Татарстан и Башкирия стали лидерами по уровню защищенности потребителей

Республика Татарстан и Республика Башкортостан стали лидерами рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню защищенности потребителей.

Республика Татарстан заняла первое место, набрав 476 баллов. Отметим, что в 2010 году Татарстан занимал 37-е место.

Второе место занимает Республика Башкортостан с результатом 417 баллов. Также в топ-5 вошли Ростовская область, Санкт-Петербург и Белгородская область.

Последние места в рейтинге занимают Ненецкий и Чукотский автономные округа, набравшие 46 и 37 баллов соответственно, сообщает пресс-служба Госалкогольинспекции РТ.

Составлением рейтинга занимается Объединение потребителей России. Цель рейтинга — определить степень практического участия органов власти субъектов РФ в создании системы правового информирования и консультирования граждан, в формировании у населения устойчивых навыков грамотного поведения на потребительском рынке, привития потребительской культуры, оценить упорядоченность и эффективность этой системы.

