Агент Медведевой: Женя не отписывалась от Туктамышевой, это ошибка SMM-менеджера

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Агент российской фигуристки Евгении Медведевой прокомментировал шумиху, разразившуюся накануне после того, как поклонники обнаружили, что Евгения отписалась в Instagram от своей соотечественницы Елизаветы Туктамышевой.

«Женя не отписывалась от Туктамышевой, так как не имела возможности ни подписаться, ни отписаться от кого бы то ни было. Все свое время она посвящает сейчас подготовке к чемпионату мира.

Управление соцсетями находится в руках SMM-менеджера. Женя вообще не заходит в Instagram перед соревнованиями.

Не стоит искать проблему там, где ее нет. Возможно, SMM-менеджер при работе с подписками допустил техническую ошибку. У Жени и Лизы прекрасные отношения», — цитирует агента «Р-Спорт».

Отметим, что сейчас Евгения Медведева вновь подписана на аккаунт Туктамышевой.