Следком допросил мэра Рязани

Сегодня сотрудники СКР вывели из здания рязанской мэрии и. о. главы города Сергея Карабасова и его заместителя Сергея Савина.

«Утром 12 марта их до машин сопроводили люди в спецформе и масках. Официальных комментариев нет», — сообщил портал «Медиа Рязань».

Позже в Следкоме уточнили, что чиновники были доставлены на допрос.

«И. о. мэра Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин прибыли в региональное следственное управление для дачи показаний в качестве свидетелей», — приводит «РИА Новости» слова представителя Следственного комитета Светланы Петренко.

По ее словам, центральный аппарат СК РФ расследует уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия «Детское питание» Александра Дворецкого, заместителя главы администрации Рязани Сергея Пашкевича и «иных лиц», обвиняемых в получении взятки в 1,5 миллиона рублей от одного из поставщиков мяса.

