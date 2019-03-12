Перевозки авиакомпаний РФ выросли почти на 10%

Росавиация подсчитала, что в феврале 2019 года российские авиакомпании нарастили перевозки пассажиров на 9,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего они перевезли 7,4 млн человек.

«По оперативным данным, в феврале текущего года российские перевозчики обслужили 7,4 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 9,2%. Пассажирооборот достиг отметки в 19,3 млрд пассажиро-километров, рост составил +11,5%», — цитирует ТАСС сообщение Росавиации.

«Аэрофлот» увеличил перевозки пассажиров на 15,9%, до 2,6 млн, S7 — на 6,1%, до 744,5 тысячи, «Победа» — на 45,4%, до 624 тысяч пассажиров.

По итогам 2018 г. авиакомпании РФ перевезли 116,2 млн пассажиров, рост составил 10,6%. Как ранее сообщал замминистра транспорта РФ Александр Юрчик, в 2019 году также ожидается рост показателя на 10%.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что выравнивание аэропортовых сборов с российских и иностранных авиакомпаний может привести к увеличению цен на билеты.