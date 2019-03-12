Председатель парламента Чечни объявил кровную месть блогеру

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову. Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram.

Даудову не понравились высказывания блогера о бывшем главе республики Ахмате Кадырове. Абдурахманов 5 марта выложил видео с разговором с журналистом и общественным деятелем Максимом Шевченко, где назвал Кадырова предателем чеченского народа.

«Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья объявляем тебе кровную месть», — цитирует BBC перевод слов Даудова с чеченского языка.

Кроме того, Магомед Даудов назвал блогера врагом и пообещал отыскать его, при этом убивать не собирается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чечне заработает такси для женщин.