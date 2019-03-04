В Чечне заработает такси для женщин

В Чечне появится такси, созданное специально для женщин.

Реализовать в республики проект решил местный предприниматель, который за финансовой помощью обратился в арабский инвестиционный фонд по поддержке предпринимательства и инноваций имени шейха Зайда.

Такси получит название «Мекхари», что с чеченского переводится как «девушки». За рулем автомобилей будут находиться только представительницы женского пола.

«Женское такси будет очень удобно с точки зрения норм религии и традиций для перевозки женщин», — говорится в сообщении фонда в Instagram.

Отмечается, что в Чечне женщинам запрещается передвигаться в одном автомобиле с незнакомым мужчиной.

Фонд имени шейха Зайда создан в 2017 году по договоренности между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и президентом ОАЭ шейхом Халифом бин Зайдеом Аль Нахайяном.

Напомним, в конце прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров подарил автомобиль мальчику-рекордсмену по отжиманиям.