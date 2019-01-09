В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО

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В России c 9 января вступает в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО.

Диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц с настоящего времени будет составлять 2 746—4 942 рубля вместо 3 432—4 118 рублей.

Верхняя граница тарифного коридора снизится на 10,9% для владельцев мотоциклов и мотороллеров; для владельцев легковых автомобилей юридических лиц — на 5,7%.

Для таксистов тарифный коридор расширяется в обе стороны и составит от 4 110 до 7 399 рублей, передает «РИА Новости».



Также изменения коснутся системы коэффициентов «возраст-стаж» и системы присвоения коэффициента «бонус-малус».

В ноябре Центробанк утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Ранее сообщалось, что ОСАГО может подорожать из-за отставания Минфина по проведению реформы, предусматривающей переход к более справедливой цене полиса.