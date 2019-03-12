Власти Ижевска назначили главой ДРЭУ чиновника из Глазова
Администрация Ижевска сообщила о назначении Александра Пономарева директором муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление».
Он возглавил ДРЭУ еще 7 марта, следует из сообщения пресс-службы администрации.
Ранее Пономарев возглавлял МУП «Жилищно-коммунальное управление» в Глазове.
Напомним, что предыдущий руководитель ижевского ДРЭУ Алексей Красноперов покинул пост еще в августе 2018 года. Он объяснил свой уход постоянными долгами перед предприятием со стороны городского бюджета.
До 2018 года МУП ДРЭУ занималось обслуживанием и ремонтом улично-дорожной сети всего Ижевска. Однако на сегодня в ведении предприятия остался только центр города и один из районов столицы Удмуртии.
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