Директор ижевского ДРЭУ объявил о своём уходе из-за постоянных долгов со стороны бюджета

Директор ижевского муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» (ДРЭУ) Алексей Красноперов объявил о своём решении покинуть должность.

В обращении, опубликованном на его странице в Facebook, он объяснил это постоянными долгами перед предприятием со стороны городского бюджета.

«Главная причина называлась выше: неисполнение обязательств по финансированию выполненных работ и постоянные обещания рассчитаться с долгом. Но, как известно, обещаниями сыт не будешь. В таких условиях успешное дело не наладишь. Тем не менее, я благодарен руководству города за оказанное доверие», — написал Красноперов.

По его словам, общая сумма задолженности заказчика на сегодняшний день составляет сотни миллионов рублей.

Он также отметил, что на регулярность выплат со стороны городского бюджета не повлияла «исключительная мера по приостановке работ», которую ДРЭУ предприняло в июне. Тогда предприятие действительно приостановило выполнение муниципального контракта на обслуживание и уборку центральной части Ижевска на несколько дней. Работы были возобновлены после обещаний со стороны города погасить долги. Поведение директора ДРЭУ тогда вызвало возмущение депутатов гордумы.

МУП г. Ижевска ДРЭУ до этого года занималось обслуживанием и ремонтом улично-дорожной сети всего города, с этого года только центра города и одного из районов столицы Удмуртии.