Украинцы стали лучше относиться к России — опрос

Жители Украины стали гораздо лучше относиться к России. Об этом говорится в исследовании, проведенном «Левада-центром» и Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно опросу, хорошо относятся к России 57% граждан Украины, в России позитивно воспринимают Украину только 34% респондентов. Половина опрошенных из двух стран выступают за открытые границы и отмену виз между двумя государствами, передают «Ведомости».

За создание единого государства выступают 17% россиян и 4% украинцев. Примечательно, что к властям соседних стран опрошенные относятся резко отрицательно. Доля россиян, хорошо относящихся к простым жителям Украины, составляет 82%, аналогичный показатель на Украине — 77%.

Добавим, опрос в России проводился 15—20 февраля среди 1 600 человек старше 18 лет. На Украине опрос проходил с 8 по 20 февраля среди 2 042 респондентов.

Напомним, ранее сообщалось, что более половины россиян не ждут улучшения отношений с Украиной после выборов.