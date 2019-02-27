Более половины россиян не ждут улучшения отношений с Украиной после выборов — ВЦИОМ

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 59% россиян считают, что после выборов на Украине улучшения отношений между Киевом и Москвой не произойдет.

При этом 13% считают, что отношения улучшатся, а 8% ждут их ухудшения. Еще 20% затруднились дать ответ на вопрос, передает "РИА Новости».

Опрос был проведен 24 февраля 2019 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост президента претендует рекордное за историю число кандидатов — 44.



Ранее в МИД России сообщили, что из соображений безопасности не будут направлять наблюдателей на выборы президента Украины.