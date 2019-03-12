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Минниханов выложил фотографии новых мотоциклов «Иж»

10:31, 12.03.2019
Минниханов выложил фотографии новых мотоциклов «Иж»
Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал первые снимки из Ижевска. Он выложил снимки новых мотоциклов «Иж».

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 11 Мар 2019 в 10:28 PDT

Напомним, что сегодня президент РТ примет участие в заседании Совбеза РФ, которое проведет в столице Удмуртии Николай Патрушев. На мероприятии планируется обсудить вопросы национальной безопасности в регионах ПФО.

Кроме того, Минниханов приглашен и на заседание Совета при полпреде ПФО, которое будет посвящено талантливой молодежи и кадровому продвижению.

Мотоциклы «Иж» производит завод «Ижмаш», входящий в концерн «Калашников».

ОбществоВласть УдмуртияТатарстан
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