Минниханов выложил фотографии новых мотоциклов «Иж»
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал первые снимки из Ижевска. Он выложил снимки новых мотоциклов «Иж».
Напомним, что сегодня президент РТ примет участие в заседании Совбеза РФ, которое проведет в столице Удмуртии Николай Патрушев. На мероприятии планируется обсудить вопросы национальной безопасности в регионах ПФО.
Кроме того, Минниханов приглашен и на заседание Совета при полпреде ПФО, которое будет посвящено талантливой молодежи и кадровому продвижению.
Мотоциклы «Иж» производит завод «Ижмаш», входящий в концерн «Калашников».ОбществоВласть УдмуртияТатарстан
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