Новости общества

09:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Полиция арестовала Конора Макгрегора по обвинению в разбое во Флориде

05:41, 12.03.2019
Полиция арестовала Конора Макгрегора по обвинению в разбое во Флориде
Фото: pixabay.com

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор был арестован в Майами-Бич (штат Флорида) по подозрению в повреждении чужого имущества и разбое.

По предварительной версии, спортсмен у отеля набросился на фаната, который хотел сфотографироваться с ним. Макгрегор выхватил смартфон, разбил его, затем ушел, забрав с собой гаджет, пишет издание Miami Herald.

Полиция задержала бойца ММА в его доме. Он был заключен под стражу в окружной тюрьме Майами-Дейд. Пострадавший оценил стоимость разбитого телефона в 1 тысячу долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что российский боец Хабиб Нурмагомедов выплатил 500 тысяч долларов за драку после боя с Макгрегором.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров