Полиция арестовала Конора Макгрегора по обвинению в разбое во Флориде

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор был арестован в Майами-Бич (штат Флорида) по подозрению в повреждении чужого имущества и разбое.

По предварительной версии, спортсмен у отеля набросился на фаната, который хотел сфотографироваться с ним. Макгрегор выхватил смартфон, разбил его, затем ушел, забрав с собой гаджет, пишет издание Miami Herald.

McGregor arrested in Miami for allegedly slapping a phone out of a fans hand then proceeding to stomp on it, hasn't been doing himself any favours recently, just wish we had the old Conor back, stuff like this seems to have become more and more common since the Mayweather fight. pic.twitter.com/E9UXRjC1ji

— The Octagon View (@TheOctagonView) 12 марта 2019 г.

Полиция задержала бойца ММА в его доме. Он был заключен под стражу в окружной тюрьме Майами-Дейд. Пострадавший оценил стоимость разбитого телефона в 1 тысячу долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что российский боец Хабиб Нурмагомедов выплатил 500 тысяч долларов за драку после боя с Макгрегором.