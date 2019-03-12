Власти Венесуэлы задержали подозреваемых в атаке на энергосистему страны

Полиция в Венесуэле задержала двух человек, которые обвиняются в попытке саботажа на ГЭС имени Симона Боливара.

В настоящий момент подозреваемые дают показания. По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в ближайшее время над мужчинами должен пройти суд.

«Виновные в этих тяжких преступлениях против прав человека, против мира, виновные в предательстве родины должны ответить перед законом», — заявил Мадуро в прямом эфире в приложении Periscope.

Напомним, на прошлой неделе в большинстве штатов Венесуэле случилось масштабное отключение электричества. Причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара.



