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Власти Венесуэлы задержали подозреваемых в атаке на энергосистему страны

05:21, 12.03.2019
Власти Венесуэлы задержали подозреваемых в атаке на энергосистему страны
Фото: pixabay.com

Полиция в Венесуэле задержала двух человек, которые обвиняются в попытке саботажа на ГЭС имени Симона Боливара.

В настоящий момент подозреваемые дают показания. По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в ближайшее время над мужчинами должен пройти суд.

«Виновные в этих тяжких преступлениях против прав человека, против мира, виновные в предательстве родины должны ответить перед законом», — заявил Мадуро в прямом эфире в приложении Periscope.

Напомним, на прошлой неделе в большинстве штатов Венесуэле случилось масштабное отключение электричества. Причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара.


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