Патрушев проведет в Ижевске заседание Совбеза
Завтра, 12 марта, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проведет в Ижевске выездное заседание Совета.
На нем планируется обсудить вопросы национальной безопасности в регионах ПФО, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.
В частности, предполагается рассмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения, а также меры по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, главы субъектов федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, представители федеральных министерств и ведомств.
Напомним, что на заседание в Ижевск приедет и президент Татарстана Рустам Минниханов.ОбществоВласть Удмуртия
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