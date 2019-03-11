Патрушев проведет в Ижевске заседание Совбеза

Завтра, 12 марта, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проведет в Ижевске выездное заседание Совета.

На нем планируется обсудить вопросы национальной безопасности в регионах ПФО, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

В частности, предполагается рассмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения, а также меры по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, главы субъектов федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, представители федеральных министерств и ведомств.

Напомним, что на заседание в Ижевск приедет и президент Татарстана Рустам Минниханов.