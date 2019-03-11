В Нижнем Новгороде объяснили видео с разбрасыванием блинов на масленицу

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Видеозапись из нижегородского музея «Щелоковский хутор», на которой воспроизводился обычай разбрасывания блинов, возмутила соцсети. В музее-заповеднике пояснили, что целью мероприятия было именно воспроизведение традиций.

«Обряд разбрасывания блинов существовал в северных районах Нижегородской области вплоть до начала ХХ века. Блины — это не просто еда, а символ, ритуал», — пояснила директор архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор» Марина Бугрова.

Она отметила, что музей существует именно для изучения традиционной культуры, передает «Российская газета».

«К слову, в Чкаловском районе блинами вообще в четверг накануне Масленицы выстилали ступени крыльца, таким образом зазывая праздник в дом. Мы каждый год проводим Масленицу подобным образом», — добавила Бугрова.

Ранее видеозапись из музея вызвала возмущенную реакцию в соцсетях. Многие пользователи были недовольны таким обращением с продуктами.