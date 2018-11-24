МВД и Минздрав будут обмениваться данными об алкоголиках и наркоманах за рулем

МВД России и Минздрав будут обмениваться информацией о водителях, которым по состоянию здоровья нельзя управлять автомобилем. В частности, речь идет о людях, страдающих алкоголизмом и наркоманией.

Согласно законопроекту, разработанному ведомствами, ГИБДД получит доступ к данным Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Туда будут поступать сведения о пациентах государственных и частных клиник.

В случае принятия документа обмен данными между ведомствами технически будет выглядеть следующим образом: сотрудник ГИБДД с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) направляет запрос о подтверждении выдачи гражданину медицинского заключения и содержащихся в нем сведений. В ответе ему приходит информация о выдаче бланка заключения о наличии либо отсутствии у человека противопоказаний к управлению авто, а также о разрешенных для него категориях транспортных средств, пишет «РИА Новости».

Ранее правительство РФ одобрило законопроект, приравнивающий водителей, скрывшихся с места аварии, к водителям, управляющим автомобилем в пьяном виде «по сумме доказательств».