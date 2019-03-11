Латвия достроила 93-километровый забор с колючей проволокой на границе с Россией

Латвия завершила работы по строительству 93-километрового забора с колючей проволокой на границе с Россией.

В Государственной пограничной службе Латвии рассказали, что стоимость строительства составляет 21,168 миллиона евро. Завершить оснащение приграничной зоны с Россией планируется в 2020 году.

Отмечается, что на некоторых участках высота забора составляет 2,7 метра, передает «РИА Новости».

Граница Латвии с Россией имеет протяженность 283,6 километра. Забор на границе двух стран начали строить в 2015 году. Сооружение призвано служить преградой для нелегальных иммигрантов, пытающихся проникнуть в страну из России.

К февралю 2017 года были построены 23 километра забора и оборудована приграничная полоса длиной 65 км.