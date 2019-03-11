Глава Росфинмониторинга рассказал, сколько средств было отмыто через «Пробизнесбанк»

Через «Пробизнесбанк» отмыли около $350 млн, еще $7 млрд арестовано, сообщается на официальном портале Кремля.

Такую информацию озвучил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Со Следственным комитетом неплохо сработали. Два дела назову. Одно по «Пробизнесбанку». Мы работали с 27 странами сразу по поиску активов. Нам удалось найти эти активы, арестовать, и часть даже возвращаем. Порядка семи миллиардов арестовано. И по легализации, что самое важное, мы сумели доказать, что порядка 350 миллионов долларов — это легализация пошла, не просто украли, но и легализовали, — подчеркнул Чиханчин.

Напомним, что в начале февраля Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по факту хищения 600 млн рублей руководителями «Пробизнесбанка».