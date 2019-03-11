Башкирия обошла Татарстан в рейтинге самых замусоренных регионов России

Башкирия и Татарстан попали в рейтинг самых замусоренных регионов России. Об этом говорится в исследовании аналитиков аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza.



Башкирия заняла в рейтинге четвертую строчку. Объем формируемого в регионе мусора составил 12,8 млн куб. метров в год. Татарстан расположился на восьмой позиции с показателем 9,6 млн куб. метров мусора.

Из регионов ПФО в топ-10 также вошли Нижегородская и Самарская области, которые заняли девятое и десятое места соответственно, передает РБК.

Лидером по объему создаваемых отходов оказалась Московская область. Далее следуют Москва и Краснодарский край.

Напомним, что в Татарстане и Московской области планируется строительство мусоросжигательных заводов. Гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов рассказал, что площадка для создания МСЗ в Татарстане уже выделена. Строительство объекта планируют начать летом 2019 года.