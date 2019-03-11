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Жительница Ижевска наказала 6-летнего сына, свесив его головой вниз с балкона квартиры на 14-м этаже

13:09, 11.03.2019 2
Жительница Ижевска наказала 6-летнего сына, свесив его головой вниз с балкона квартиры на 14-м этаже
Фото: sledcom.ru

Следственный отдел по Ленинскому району Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике расследует уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Ижевска. Ее подозревают в совершении преступления по статье «Истязание», сообщается на официальном портале СУ СК РФ по Удмуртской Республике.

По данным следствия, подозреваемая проживала с 6-летним сыном. Второй 10-летний сын проживал с отцом. Накануне инцидента мужчина привез ребенка в гости к матери. 27 октября прошлого года подозреваемая находилась дома с детьми. Когда младший сын отказался убирать игрушки, женщина решила наказать его за непослушание. Она вывела его на балкон и за ноги свесила головой вниз на улицу. Квартира находится на 14-м этаже. Все происходило в присутствии старшего сына. В отношении подозреваемой проводится стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ вносит в Госдуму проект закона о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями.

Происшествия Удмуртия
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11 марта
    Ничего кроме испуга такая метода не дает .Прутик гораздо эффективнее
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  • Анонимно 11 марта
    Это что творится с нашими яжематерями? Какие-то домашние садисты и убийцы."правительство РФ вносит в Госдуму проект закона о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями" А что же делать с родителями, в частности, с такими матерями?.
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