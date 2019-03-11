Российские автомобилисты стали в три раза чаще жаловаться на состояние дорог

Замначальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин сообщил, что российские автомобилисты стали в три раза чаще жаловаться в ведомство на качество дорог.

Он отметил, что не может привести конкретных цифр, так как такой статистики на федеральном уровне нет, пишет «РИА Новости».

Также он отметил, что от граждан поступают разнородные жалобы — о наличии угроз для безопасности движения, об установке светофоров и изменении организации дорожного движения.

Ранее сообщалось, что Кремль будет оценивать эффективность (KPI) работы губернаторов по состоянию дорог в регионе.