Кремль будет оценивать эффективность работы губернаторов по качеству дорог

Кремль будет оценивать эффективность (KPI) работы губернаторов по состоянию дорог в регионе. Такой проект в правительство внесло Минэкономразвития РФ.

Отмечается, что самый высокий балл — 0,5 — губернаторы получат за ремонт региональных трасс, 0,35 — за ремонт дорог в агломерациях, где живет более 200 тысяч человек. Если удастся снизить долю перегруженных дорог, оценка увеличится еще на 0,15.

При выполнении плана более чем на 90% руководители регионов получат высокие баллы. В случае его реализации на 80% оценки снизятся.



К концу 2024 года нормативам должна соответствовать половина сети региональных трасс, что составляет около 500 тысяч километров, пишут «Ведомости».



Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ подготовило проект методики, по которой будут оценивать работу губернаторов. В него вошли 14 из 15 показателей эффективности (KPI), утвержденных в конце декабря 2018 года.