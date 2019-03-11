Госдума призвала ужесточить требования к проходу иностранных военных судов через российские воды

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов призвал ужесточить правила прохода иностранных военных судов в водах Арктики и других российских акваториях.



«Мы не намерены далее пассивно наблюдать, как военно-морские деятели пытаются играть своими мускулами у наших берегов», — сказал он для иностранных военных атташе в ГД, его слова приводит «Интерфакс».

Ранее правительство РФ подготовило законопроект, который ограничит проход иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. Документ содержит в себе соответствующие правила.

В случае его принятия зарубежные военные корабли должны будут уведомлять Россию о своих планах за 45 суток и обязательно брать на борт российских лоцманов.