Чаще всего россияне обращаются к займам, чтобы купить товары для дома и бытовую технику

В тройку целей, на выполнение которых россияне берут займы, попали покупка товаров для дома и бытовой техники, оплата образовательных услуг, сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, займы чаще всего берутся для приобретения ювелирных изделий, оборудования, электроники. Отмечается, что в среднем за раз россияне берут заем на сумму около 26 тыс. рублей на срок до шести месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуму РФ во II квартале внесут законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения, рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Согласно законопроекту, банки не смогут выдавать кредиты, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка. Это же касается получения первого займа, пишут «Известия».



