В Татарстане закрылась вторая из четырех ледовых переправ

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня с 8.00 прекратилось движение по ледовой переправе через реку Каму по маршруту село Покровское — Красный Ключ в Елабужском муниципальном районе.

Сегодня инспекторы Центра ГИМС проведут техническое освидетельствование ледовой переправы Аракчино — Верхний Услон, завтра — Зеленодольск — Нижние Вязовые, сообщает пресс-служба МЧС.

Напомним, 4 марта закрылась ледовая переправа в Мамадышском районе через реку Каму по маршруту село Соколка — село Новый Закамский.