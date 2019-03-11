В России предложили бесплатно передавать неразграниченные земли муниципалитетам

Фото: wikipedia.org / The wisest Clio

Депутат Госдумы Владимир Сысоев предложил бесплатно передавать в собственность муниципальных образований федеральные земли, не вовлеченные в хозяйственный оборот и собственность на которые не разграничена. Просьбу парламентарий направил министру экономического развития Максиму Орешкину.

По мнению Сысоева, перевод федеральных земель в муниципальную собственность поможет реализации инвестиционных проектов и пополняемости местных бюджетов. Это, в свою очередь, приведет к экономическому росту регионов, пишет RT.

Ранее Счетная палата предложила правительству передать часть федеральных земель региональным властям. Глава ведомства Алексей Кудрин отметил, что в нацпроектах также нет цели по снижению доли государства в экономике страны. По его словам, программа нацпроектов на 2008—2012 годы выполнена лишь на 70%.

