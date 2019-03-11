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Сбербанк сообщил о гибели двух своих сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

10:39, 11.03.2019 1
Сбербанк сообщил о гибели двух своих сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии
Фото: flickr.com

В авиакатастрофе самолет авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли двое сотрудников Сбербанка. Это супруги Екатерина и Александр Поляковы.

Погибшие работали в компании «Сбербанк Лизинг», входящей в Группу Сбербанк. В Африку они приехали на отдых, сообщает «РИА Новости».

Напомним, вчера в Эфиопии произошла авиакатастрофа. Упал лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами на борту и 8 членами экипажа. Самолет летел из Аддис-Абебы в Найроби.

Выживших при крушении лайнера нет. На борту были пассажиры из 33 стран. В их числе и трое россиян.

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 марта
    ужас какой-то... какое-то роковое стечение обстоятельств. за что и почему люди вот так массово за гибнут, мне никогда не понять...
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