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Посольство опубликовало список россиян, погибших при крушении самолета в Эфиопии

17:04, 10.03.2019
Посольство опубликовало список россиян, погибших при крушении самолета в Эфиопии
Фото: flickr.com

Посольство России в Эфиопии опубликовало в Twitter имена трех россиян, погибших при крушении Boeing 737 в Эфиопии.

Это Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

Напомним, сегодня в Эфиопии произошла авиакатастрофа. Упал лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами на борту и 8 членами экипажа. Самолет летел из Аддис-Абебы в Найроби.

Выживших при крушении лайнера нет. На борту были пассажиры из 33 стран, в том числе и трое россиян.

Происшествия
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