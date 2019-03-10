Посольство опубликовало список россиян, погибших при крушении самолета в Эфиопии
Посольство России в Эфиопии опубликовало в Twitter имена трех россиян, погибших при крушении Boeing 737 в Эфиопии.
Это Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.
Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту её авиалайнера #ET302, потерпевшего крушение неподалёку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России:
— Екатерина Полякова
— Александр Поляков
— Сергей Вяликов
— Russia in Ethiopia (@RusEmbEthiopia) 10 марта 2019 г.
Напомним, сегодня в Эфиопии произошла авиакатастрофа. Упал лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами на борту и 8 членами экипажа. Самолет летел из Аддис-Абебы в Найроби.
Выживших при крушении лайнера нет. На борту были пассажиры из 33 стран, в том числе и трое россиян.Происшествия
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