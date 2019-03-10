Посольство опубликовало список россиян, погибших при крушении самолета в Эфиопии

Посольство России в Эфиопии опубликовало в Twitter имена трех россиян, погибших при крушении Boeing 737 в Эфиопии.

Это Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту её авиалайнера #ET302, потерпевшего крушение неподалёку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России:

— Екатерина Полякова

— Александр Поляков

— Сергей Вяликов

— Russia in Ethiopia (@RusEmbEthiopia) 10 марта 2019 г.

Напомним, сегодня в Эфиопии произошла авиакатастрофа. Упал лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами на борту и 8 членами экипажа. Самолет летел из Аддис-Абебы в Найроби.

Выживших при крушении лайнера нет. На борту были пассажиры из 33 стран, в том числе и трое россиян.