Три недавно избранных губернатора добровольно уйдут в отставку — СМИ

Недавно победивших на выборах в Хакассии, во Владимирской области и в Хабаровском крае губернаторов оставят на постах примерно на год, а после они подадут в отставку. Их заменят «управленцы-технократы».



Губернаторы: Владимирской области — Владимир Сипягин, Хакасии — Александр Коновалов, Хабаровского края — Сергей Фургал изначально совершенно не рассчитывали выиграть выборы и плохо понимают, каково это — руководить регионом, поэтому пошли на договоренности о добровольной отставке, пишет Znak.сom со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

«Вопрос политического выживания этих губернаторов зависит от нескольких факторов — поддержки центрального аппарата их партий, переговороспособности самих губернаторов, желания стать настоящими руководителями регионов», — пояснил политолог Михаил Захаров.

Напомним, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил на выборах главы Владимирской области с 57,03% голосов после обработки 100% протоколов. Сергей Фургал одержал победу в Хабаровске, набрав 69,57% голосов. Подробнее о выборах в трех субъектах — в материале«Реального времени».

Ранее СМИ сообщили, что в ближайшее время в отставку могут уйти губернаторы Ульяновской и Белгородской областей Сергей Морозов и Евгений Савченко.