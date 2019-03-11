Первый замглавы администрации Глазова в Удмуртии покинула пост

Ирина Обухова покинула пост первого заместителя главы Глазова в Удмуртии. Она написала заявление об уходе по собственному желанию с 7 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Обязанности первого заместителя временно распределены между заместителями главы администрации и главой города, а в части исполнения бюджета — временно возложены на начальника управления финансов Игоря Петрова.

Напомним, ранее Ирина Обухова временно исполняла обязанности главы города, после того как Олег Бекмеметьев покинул этот пост в октябре 2018 года, став главой Ижевска.

В конце декабря 2018 года новым главой Глазова был избран Сергей Коновалов, до этого работавший заместителем вице-президента ООО «МИЛКОМ» (дочерняя компания «Комос-Групп») — управляющим производственной площадкой «Пермский хладокомбинат «Созвездие».