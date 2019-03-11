СМИ: подрядчиком трассы за 1 трлн рублей может стать «Мостотрест» Аркадия Ротенберга

Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга может стать генеральным подрядчиком скоростной трассы Туапсе — Сочи длиной 80 км.

На строительство могут выделить 1 трлн рублей из федерального бюджета, пишут «Ведомости».



Окончательно вопрос о включении проекта этой дороги в план развития магистральной инфраструктуры России не решен. Однако строить трассу планируется до 2037 года, а не до 2024—2025 годов, как предполагалось ранее. Это срок называют более «реалистичным».



В случае утверждения будет проведен конкурс на поиск генподрядчика. Основным претендентом является «Мостотрест», который уже занимался строительством в Сочи дублера Курортного проспекта и развязки «Адлерское кольцо».

Изначально Росавтодор разработал концепцию развития трассы Джубга — Сочи стоимостью 1,2 трлн рублей. По оценке Минтранса России, реализация проекта обойдется минимум в 1,6 трлн рублей. Ведомство считает его нецелесообразным.

