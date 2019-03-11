С ПАО «КАМАЗ» взыскали компенсацию для облитой антифризом работницы

Накануне 8 марта Набережночелнинский суд постановил взыскать 10 тысяч рублей с ПАО «КАМАЗ» в счет компенсации морального вреда работнице предприятия. Судом установлено — химический ожог глазницы она получила на рабочем месте.

В своем исковом заявлении слесарь механосборочных работ требовала с ПАО 100 тыс. рублей. По ее версии, в апреле 2018 года мастер перевел ее со сборочного конвейера на операцию по заливке антифриза в автомобили. Инструктаж при этом проведен не был. И при заливке антифриза во второй автомобиль произошло ЧП — шланг выскочил из заливной горловины и облил работницу антифризом, химическая жидкость попала и в глаз.

О случившемся слесарь сообщила мастеру и оставила рабочее место. В медпункт ее не отправили, уверяет женщина. А к концу смены пострадавший глаз стал болеть. В горбольнице №5 у сотрудницы КАМАЗа диагностировали химический ожог конъюнктивы легкой степени, выдали больничный на шесть дней, указав в качестве причины заболевания производственную травму — код 04.

Работодатель больничный с таким кодом не принял, провел расследование несчастного случая и установил — несчастный случай не связан с производством. Работницу попросили заменить больничный — получить новый без кода о производственной травме.

В своем заявлении в суд работница просила признать выводы служебного расследования незаконными и компенсировать моральный вред. Она указала, что в акте ПАО в качестве свидетелей были указаны не те люди.

Суд изучил обстоятельства дела, опросил реальных свидетелей и встал на сторону пострадавшей. «Вышеуказанный акт расследования несчастного случая со всей очевидностью свидетельствует о том, что комиссия, проводя такую проверку, отнеслась к ней формально, собрав исключительно сведения об отсутствии очевидцев травмы, хотя истцом при опросе пострадавшего при несчастном случае были указаны очевидцы — Ф., М., Т., которые не были опрошены при расследовании несчастного случая», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Также суд обязал КАМАЗ передать в фонд соцстраха документы, необходимые для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве.

Решение суда еще не вступило в силу.