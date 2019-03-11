Ford обсудит с профсоюзами закрытие завода в Набережных Челнах

Представители Ford of Europe 15—16 марта в Санкт-Петербурге встретятся с профсоюзами для обсуждения возможного закрытия двух заводов Ford во Всеволожске и Набережных Челнах.

Как пишут «Известия», в первую очередь на встрече обсудят судьбу завода во Всеволожске. Среди предложений по его спасению — снижение стоимости выпуска модели Focus и перезапуск модельного ряда с моделями Transit или Kuga.

Напомним, ранее сообщалось, что американский автопроизводитель Ford собирается закрыть два завода — в Ленинградской области и Татарстане. Это делается для того, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей. Под закрытие могут попасть завод в Набережных Челнах, выпускающий EcoSport и Fiesta, и производство во Всеволожске, где выпускают Focus и Mondeo. Также у Ford есть завод в Елабуге, где производят Ford Transit, Kuga и Explorer.