В Перми уничтожат 8 тысяч изъятых игровых автоматов

В Перми ищут подрядчика для уничтожения 8 тысяч игровых автоматов, изъятых полицейскими на территории региона с 2011 года. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Согласно документу, исполнителю необходимо уничтожить имущество на своей территории, а весь процесс нужно непрерывно снимать на видеокамеру, пишет «Коммерсант».

Заказчиком выступает краевое управление Росимущества. Максимальная стоимость контракта составляет 10 тысяч рублей.

Торги состоятся 14 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что выпускник Академии ФСБ расшифровал алгоритм, по которому работают игровые автоматы.