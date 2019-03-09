Белый дом предложит потратить на оборону $750 миллиардов

Президент США Дональд Трамп предложит увеличить оборонный бюджет на 4,7%. Белый дом запросит для Пентагона $750 млрд на 2020 год.

Львиная доля этих денег ($718 млрд) должна пойти непосредственно Министерству обороны США, передает CNN. Остальное планируется потратить на программу по поддержанию боеготовности ядерного вооружения.

Запрос состоится на следующей неделе. Есть вероятность, что Конгресс не одобрит такую сумму, поскольку его контролируют соперничающие с Трампом демократы.

По информации источников телеканала, около $544 млрд заложены в «базовые» расходы, $9 млрд оставили на экстренные траты, оставшиеся $165 млрд пойдут на финансирование военных операций за рубежом (сейчас американские войска находятся в Афганистане, Сирии и Ираке).