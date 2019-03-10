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Происшествия

В Самаре произошел пожар в ресторане Paffos Light

08:11, 10.03.2019
В Самаре произошел пожар в ресторане Paffos Light
Фото: vkonline.ru

Накануне в Самаре произошел пожар в ресторане Paffos Light, расположенном на Московском шоссе. По данным МЧС, загорелись жировые отложения в вентиляции.

Сообщение о возгорании на крыше ресторана поступило 9 марта в 13.35. Уже через пять минут пожарные выяснили источник огня. Площадь возгорания составила 3 погонных метра в шахте вентиляции, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Из ресторана эвакуировали 15 человек. Пострадавших нет.

Происшествия
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