В Чувашии опровергли информацию, что местный чиновник связал зарплату учителей с ленью

В пресс-службе администрации главы Чувашии сообщили, что глава Юрий Васильев не говорил о малом заработке учителей из-за своей лени.

Представитель пояснил, что слова чиновника были разъяснением депутату от КПРФ на вопрос о невыполнении в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина.

«Было озвучено, что кто работает на полставки, тот получает меньше индикаторов, предусмотренных в указах президента РФ. У кого нагрузка больше, тот, соответственно, больше и получает. Есть видео- и аудиозаписи, которые опровергают недостоверные сведения, распространенные СМИ», — цитирует представителя пресс-службы «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили о словах руководителя администрации главы Чувашии Васильева, который якобы заявил, что маленькую зарплату получают те бюджетники, кто мало работает.