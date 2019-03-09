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Чувашский чиновник сообщил, что мало получают те бюджетники, которые ленятся работать

15:37, 09.03.2019 4
Чувашский чиновник сообщил, что мало получают те бюджетники, которые ленятся работать
Фото: cap.ru

Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев сообщил, что маленькую зарплату получают те бюджетники, которые мало работают. Такое заявление он сделал на сессии Госсовета Чувашии.

«На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», — цитирует его Ch.versia.ru.

Ранее депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев на заседании заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают только «тунеядцы и алкаши».

ОбществоОбразование
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 09 марта
    Ну да, у нас только подобные чиновники хорошо работают, а остальные "... груши заколачивают"/народная поговорка/.
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  • Gjurg Yavlev 09 марта
    Плохи дела в Чувашии. - Если на таком посту чиновник не способен отличить причину от следствия, или преднамеренно меняет их местами, то дела совсем плохи.
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  • Анонимно 09 марта
    Еще одна, ну скажем личность, возомнившая себя, если не богом, то хотя бы апостолом. Недостаток, хотя бы подобия мозгов, не позволяют ему оценить свой перл самостоятельно. Заметить разницу, между грузчиком на сделке, для которого работать много нормально и учителем, для которого работать много, означает не качественно ему не дано. А про трудолюбивого, нагруженного врача, даже страшно комментировать. Как представлю хирурга, окровавленого, отработавшего уже две ставки и сделавшего 10 операций без перерыва. Жуть. Может г-ну Васильеву повезет и его будет оперировать именно трудолюбивый, хорошо нагруженный хирург.
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  • Ura Orlov 10 марта
    Просто учителя и кто им зарплату начисляет суммируют, а надо УМНО-ЖИТЬ, вот пример: 2х10=20 или 2х10=1024. И на будущее, будете обманывать детей, будут лгать и вам.
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