Чувашский чиновник сообщил, что мало получают те бюджетники, которые ленятся работать

Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев сообщил, что маленькую зарплату получают те бюджетники, которые мало работают. Такое заявление он сделал на сессии Госсовета Чувашии.

«На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», — цитирует его Ch.versia.ru.

Ранее депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев на заседании заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают только «тунеядцы и алкаши».