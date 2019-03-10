В карте «сокровищ Третьего рейха» нашли неточности

Историк Константин Залесский рассказал о неточностях в данных дневника офицера СС Эгона Олленхауэра, в котором якобы есть данные о сокровищах Третьего рейха.

Так, эксперт засомневался в подлинности дневника, так как он не был опубликован. Он отметил, что фамилия Олленхауэра не фигурирует в документах СС, пишет «Звезда».

Также Залесский подверг сомнению содержание дневника, так как, по его мнению, данные о 260 грузовиках с золотом звучат неправдоподобно.



Ранее стало известно, что в Германии опубликован дневник офицера СС Эгона Олленхауэра. Он содержит данные об 11 тайниках в Польше, в которых нацисты спрятали золото, ювелирные изделия и предметы искусства.

Из дневника следует, что лидер рейха Адольф Гитлер приказал спрятать «260 грузовиков с сокровищами». Издание отмечает, что один из тайников содержит 28 тонн золота. В другом находятся 47 украденных из Франции картин Рубенса, Караваджо, Моне, Боттичелли и других художников. В других местах находятся золотые монеты, награды, ювелирные изделия.

Утверждается, что все это время дневник хранился в масонской ложе в городе Кведлинбурге и был опубликован только тогда, когда не стало людей, которые были связаны с этими событиями.