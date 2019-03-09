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СМИ: в Германии опубликовали дневник с указаниями на сокровища Третьего рейха

09:32, 09.03.2019
СМИ: в Германии опубликовали дневник с указаниями на сокровища Третьего рейха
Фото: dailymail.co.uk

В Германии опубликован дневник офицера СС Эгона Олленхауэра. Он содержит данные об 11 тайниках в Польше, в которых нацисты спрятали золото, ювелирные изделия и предметы искусства.

Из дневника следует, что лидер рейха Адольф Гитлер приказал спрятать «260 грузовиков с сокровищами», пишет The Daily Mail. Издание отмечает, что один из тайников содержит 28 тонн золота. В другом находятся 47 украденных из Франции картин Рубенса, Караваджо, Моне, Боттичелли и других художников. В других местах находятся золотые монеты, награды, ювелирные изделия.

Утверждается, что все это время дневник хранился в масонской ложе в городе Кведлинбурге и был опубликован только тогда, когда не стало людей, которые были связаны с этими событиями.

Сам Олленхауэр якобы был одним из ключевых звеньев этой структуры. Он связывал руководство СС и польскую аристократию, которая хотела спрятать свои богатства от Красной Армии.

Издание передает, что подлинность дневника подтвердили пять образовательных учреждений. Специалисты уже исследуют локации, описанные в дневнике.

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