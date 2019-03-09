Во Владимире скончался победитель конкурса по поеданию блинов

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти победителя конкурса по поеданию блинов во Владимире.

Инцидент произошел вчера. После конкурса его победитель отошел в сторону и ему стало плохо. Скорая уже констатировала смерть, пишет «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Владимирской области Ирину Минину.

Обстоятельства смерти выясняются.