Новости происшествий

09:20 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Во Владимире скончался победитель конкурса по поеданию блинов

17:35, 09.03.2019 2
Во Владимире скончался победитель конкурса по поеданию блинов
Фото: torange.biz

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти победителя конкурса по поеданию блинов во Владимире.

Инцидент произошел вчера. После конкурса его победитель отошел в сторону и ему стало плохо. Скорая уже констатировала смерть, пишет «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Владимирской области Ирину Минину.

Обстоятельства смерти выясняются.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09 марта
    не привирайте - не победитель, а участник.
    Ответить
  • Анонимно 11 марта
    Не Крылов его фамилия?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров