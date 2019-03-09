Чувашия потратит почти 1 млрд рублей на девять дорожных и социальных объектов

Госэкспертиза одобрила сметы на ремонт и строительство девяти дорожных и социальных объектов в Чувашии. Работы по ним оцениваются в 940 млн рублей.

В этот перечень вошли проекты строительства дороги №30 в районе Театра оперы и балета в Чебоксарах (397 млн рублей) и строительство детсада в Цивильске на 240 мест (217,5 млн рублей), на ремонт моста через Сугутку уйдет 197 млн рублей, пишет «Правда ПФО».

Любопытно, что на благоустройство сквера на площади Республики планируется потратить всего 16 млн рублей.

Напомним, что Минстрой РФ подготовил рейтинг субъектов страны по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году. Среди регионов ПФО лидером стал Татарстан.

