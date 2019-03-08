Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.

Всего россияне завоевали 77 медалей, из которых 26 золотые, 29 серебряные и 22 бронзовые. Второе место занимает сборная Южной Кореи (6—2—4). Еще на Универсиаде будут разыграны 28 комплектов наград. При этом в девяти из этих соревнований южнокорейские спортсмены не участвуют, поэтому не смогут опередить россиян, передает ТАСС.

Ранее российская команда установила рекорд зимних Универсиад по общему количеству медалей, превзойдя собственное достижение, которое было установлено на Универсиаде-2017 в Алма-Ате. Тогда наша сборная завершила соревнования с 71 медалью (29—27—15).

Напомним, что сегодня лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина, представляющая Татарстан, завоевали золотые медали в смешанном командном спринте классическим стиле.