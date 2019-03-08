Совокупный товарооборот агропромпарка «Казань» в 2018 году составил 1,6 млрд рублей

Совокупный товарооборот агропромпарка «Казань» в 2018 году составил 1,6 млрд рублей. Об этом на республиканском совещании в Кабмине РТ гендиректор ОАО «Агропромышленный парк «Казань» Олег Власов.

По его словам, в 2018 году прибыль агропарка составила 16 млн рублей, годом ранее — 22 млн рублей.

Власов также рассказал, что сегодня на площадке агропарка работают 276 резидентов. Всего создано 1,2 тыс. рабочих мест, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее аудиторы Счетной палаты РТ выявили в агропромпарке «Казань» убытки, нехватку фермеров и преференции коммерческим структурам. Позже министр сельского хозяйства Марат Ахметов и гендиректор агропарка Олег Власов ответили на критику аудиторов.